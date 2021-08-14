Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Ulaş Zengin, Mendly, Recep Niyaz, Jefferson, Furkan Soyalp, Sagal, Dicko

Goller: Dk. 10 Djilobodji (Kendi kalesine), Dk. 19 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 17 Sagal (Penaltıdan) (Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Sagal (Gaziantep)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa'nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç'ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

17. dakikada Gaziantep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

19. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia'nın savunmanın arkasına pasında kaleci Günay ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic'in altıpasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

35. dakikada Gaziantep ikinci gole yaklaştı. Olkowski'nin sağdan ortasında Sagal'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan seken meşin yuvarlak direkten döndü. Dicko'nun altıpasın içinden çıkardığı şutta top Viviano'da kaldı.

45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal'ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal'ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.