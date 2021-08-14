Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

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