Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba
Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski, İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek
Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba (Altay)
Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Altay-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
Altay, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 2-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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