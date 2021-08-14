Ali Baba Sultan Cemevi'nin camının kırılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Alkol aldık, uyumak için camı kırdık

Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi! Yıkım çok büyük

Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi

Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü! Bir de mağdurlar için isteği var