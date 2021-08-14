86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

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