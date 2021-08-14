Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk. 68 Thaciano), Bamba
Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan (Dk. 74 Ramazan Civelek), Mustafa Pektemek (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)
Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)
Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Altay, Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.
86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.
Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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