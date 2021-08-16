41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

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