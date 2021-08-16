88. dakikada Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına topla birlikte giren Cikalleshi, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 0-1

69. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Rahmanovic, ceza yayının önünde topla buluştuktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Bytqi'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak uzaklaştı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

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