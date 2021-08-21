Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha, Sadiku, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Jörgensen
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Balde
Gol: Dk. 14 Jörgensen (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 37 Mortadha (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kasımpaşa-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
24. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Öte yandan Kasımpaşa'da müsabaka öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Lacivert-beyazlı takımın kalesinde Ertuğrul Taşkıran yer aldı.
Kaynak: AA
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