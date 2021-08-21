Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan KarabalcıkKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha, Sadiku, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, JörgensenGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha, Sadiku, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Jörgensen GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Balde Gol: Dk. 14 Jörgensen (Kasımpaşa) Sarı kart: Dk. 37 Mortadha (Kasımpaşa) Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kasımpaşa-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 24. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Öte yandan Kasımpaşa'da müsabaka öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Lacivert-beyazlı takımın kalesinde Ertuğrul Taşkıran yer aldı.

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