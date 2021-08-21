9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali'nin ceza sahasına ortasında Dabo'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.

6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.

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