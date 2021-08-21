Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan, Mendes, Sabo
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic
Süper Lig'in 2. haftasındaki Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.
6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.
9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali'nin ceza sahasına ortasında Dabo'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.
20. dakikada Fatih Karagümrük'ten Hedenstad'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
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