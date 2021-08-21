Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Ahmed Ildız, Umut Güneş, Candeias, Borja, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Famara
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba
Goller: Dk. 27 Thiam, Dk. 32 Rodriguez (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 22 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 30 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, konuk ekip 2- 0 önde tamamladı.
11. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Candeias, ceza sahasındaki Famara'ya pasını gönderdi. Famara'nın bekletmeden gelişine kaleye gönderdiği top, üst köşe direğin yanından auta çıktı.
13. dakikada Alanyaspor'dan Umut Güneş'in ceza sahasına gönderdiği topa Famara'dan önce rakip defans ayak koydu. Candeais'ın boşta kalan topa gelişine şutunda, top defansa çarparak auta gitti.
22. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Rodriguez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören Efecan Karaca, VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
27. dakikada konuk ekip öne geçti. Altay'ın köşe atışında topla buluşan Cebrail Karayel rakip ceza sahası arka direğine çıkardı. Naderi'ni kafayla içeriye gönderdiği topa Bamba sert vurdu. Defanstan dönen meşin yuvarlak, Thiam'ın sert şutuyla ağlarla buluştu: 0-1.
32. dakikada Altay farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası yayı önünde Milunovic'in müdahalesiyle Bamba yerde kaldı. Topun başına geçen Rodriguez, meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını iki farkla öne geçirdi: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: AA
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