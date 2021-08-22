Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Caiçara, Aleksic, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Ndayishimiye, Gulbrandsen
Gol: Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin ortasında topa yükselen M'Poku'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
16. dakikada Lima'nın sol kanatta korner bayrağına yakın yerden ortasında, savunma topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Lima'nın ceza yayına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, altı pas üzerinde topa hakim oldu.
27. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında M'Poku'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
30. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu defans uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Guilherme'nin, ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
45. dakikada konuk ekip öne geçti. Aleksic'in pasına hareketlenen Ndayishimiye'nin ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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