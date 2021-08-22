Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Beykan Şimşek, Jahovic

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Mustafa Eskihallaç, Mallan, Nshimirimana, Aabid, Karim Hafez, Adem Büyük, Tetteh

Sarı kartlar: Dk. 34 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Obinna (Göztepe)

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

15. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın yaptığı ortada Tetteh'in kaleye göndermek istediği top Arslanagic'e çarptı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, kararını iptal etti.

21. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada kale önündeki Cherif Ndiaye'nin hareketlendiği topu Yeni Malatyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

22. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında topla ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarptı ve kornere çıktı.

38. dakikada sol kanatta Soner'in aktardığı topla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Beykan'ın şutunda, kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.