56. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Aabid'in verdiği pasla sol kanatta topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra savunma oyuncularını da geçip sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

54. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Beykan'ın indirdiği topla buluşan Ndiaye'nin dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Bu pozisyonun devamında gelişen konuk ekibin atağında ceza sahası dışından Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

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