Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Fatih Kuruçuk, Adekugbe, Ribeiro, Lobjanidze, Boudjemaa, Diouf, Emre Çolak, Saint Louis
Goller: Dk. 3 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor), Dk. 30 Feghouli (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 2 Luyindama (Galatasaray), Dk. 23 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
3. dakikada konuk takım Hatayspor, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu. Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu, iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
10. dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu, ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan, hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.
13. dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda, kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.
30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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