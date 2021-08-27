Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Furkan Ürün
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Gökdeniz Bayrakdar, Mukairu, Wright
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel, Baiano, Djokovic, Yasin Pehlivan, Sabo, Dabo, Alper Potuk, Boyd
Gol: Dk. 18 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 27 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde, Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada Sabo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.
18. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Wright, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
26. dakikada Poli'nin Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle ceza yayı üzerinde yerde kaldığı pozisyonda, hakem Özgür Yankaya serbest vuruşu işaret etti. Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta, top yandan auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası içinden Djokovic'in şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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