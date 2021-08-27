Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal Yılmaz
Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Stambouli, Lucas Castro, Belhanda, Sedat Şahintürk, Assombalonga, Balotelli
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, M'Poku, Cikalleshi, Çekiçi, Bytyqi
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftasında Adana Demirspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
3. dakikada Lucas Castro'nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat Şahintürk hareketlendi. Kaleci Sehic ceza sahası girişinde topu elle kontrol etti.
12. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Stambouli'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın kale sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Sehic müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.
38. dakikada sol kanatta Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta çıktı.
44. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.
45. dakikada Balotell'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Sedat Şahintürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor