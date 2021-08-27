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Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2

27.08.2021 22:55
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2, System.String[]

STAT: AntalyaHAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Furkan ÜrünFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Veysel Sarı, Poli, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Naldo, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.88 Hakan Özmert), Nuri Şahin (Dk.88 Amilton), Wright, Mukairu (Dk.72 Houssam Ghacha), Milosevic (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Furkan ÜrünFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Veysel Sarı, Poli, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Naldo, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.88 Hakan Özmert), Nuri Şahin (Dk.88 Amilton), Wright, Mukairu (Dk.72 Houssam Ghacha), Milosevic (Dk.81 Fredy)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Fabrico Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali (Dk.89 Selim Ay), Yasin (Dk.78 Alberk Koç), Djokovic, Tyler Boyd (Dk.78 Eren Karadağ), Alper Potuk, Sabo (Dk.60 Aminu Umar), DaboGOLLER: Dk.18, Dk.53 (P) ve Dk. 90+10 (P) Wright (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.61 ve Dk.90+3 (P) Djokovic (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Güray Vural, Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Gökhan Gönül, Dabo, Fabrico Baiano (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.5'inci dakikada Sabo'nun ceza yayına yakın bir noktadan yaptığı sert şutu kaleci Boffin tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.18'inci dakikada Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Wright, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.27'nci dakikada Poli rakip ceza yayı içinde düşürülünce hakem serbest atış kararı verdi. Topun başına geçen Miloseviç'in vuruşu kalecinin solundan auta gitti.30'uncu dakikada defansın hatasından ceza alanı içinde topu önünde bulan Djokovic'in vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı.52'nci dakikada Gökhan Bayrakdar'ın şutunda, Gökhan Gönül ceza alanı içinde topa elle müdahalede bulununca hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.53'üncü dakikada topun başına geçen Wright'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağlara gitti: 2-0.61'inci dakikada Çaykur Rizespor ceza yayına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Djokoviç'in sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.76'ncı dakikada Dabo'nun ceza alanı içi sağ çaprazından aşırtma vuruşunu kaleci Boffin kalenin üstünden kornere gönderdi.79'uncu dakikada Wright yarı alandan kaptığı topla rakip ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.88'inci dakika Ghacha'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Wright tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.90+2'nci dakikada Fredy'nin Eren Karadağ'a ceza alanı içinde yaptığı harekete VAR hakeminin uyarısı ile orta hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.90+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Djokovic'in vuruşu ağlara gitti: 2-2.90+4'üncü dakikada ceza alanı içinde Dabo'nun Wright'a yaptığı harekete hakem penaltı noktasını gösterdi.90+10'uncu dakikada atışı kullanan Wright topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 3-2.Mücadele Fraport-TAV Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

- Antalya
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2

Özgür Yankaya, Hakan Özmert, Güray Vural, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2 - Son Dakika Spor


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