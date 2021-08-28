43. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında ön direkte de Souza'nın kafayla aşırttığı topa altıpas içinde Batshuayi kafayla son anda dokundu. Kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

28. dakikada Erhun'un kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrılarak kaleye paralel ilerledi. Ahmed Musa'nın sol ayağıyla dar açıdan vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

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