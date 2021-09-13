Stat: Kalyon
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna
Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk. 46 Dicko), Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz (Dk. 86 Doğan Erdoğan), Jefferson (Dk. 69 Mendyl), Sagal (Dk. 62 Messaoudi), Merkel, Muhammet Demir (Dk. 86 Borven)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray Vural, Milosevic (Dk. 83 Doğukan Sinik), Nuri Şahin (Dk. 74 Hakan Özmert), Mukairu (Dk. 74 Crivelli), Poli (Dk. 83 Ribeiro), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Ghacha), Wright
Goller: Dk. 54 Muhammet Demir (Penaltıdan), Dk. 90+8 Mendyl (Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 23 Poli, Dk. 77 Pereira (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 27 Figueiredo, Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 89 Kitsiou, Dk. 90+7 Günay Güvenç, Dk. 90+8 Messaoudi (Gaziantep)
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.
66. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra kaleciyle baş başa kalan Wright, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
89. dakikada sol kanattan kullanılan korner sonrası ön direkte bulunan Naldo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
90+2. dakikada Doğukan Sinik ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.
90+8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffin de rakip ceza sahasında kalınca, hızlı gelişen ev sahibi atağında Mendyl boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle son buldu.
Kaynak: AA
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