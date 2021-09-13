66. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra kaleciyle baş başa kalan Wright, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu