Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Muhammed Emin Sarıkaya, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad (Dk. 37 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Aksel Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic
Sarı kart: Dk. 23 Erhun (Fatih Karagümrük)
Goller: Dk. 18 Tetteh, Dk. 24 Mustafa Eskihellaç, Dk. 40 Chouiar (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Bertolacci, Dk. 44 Pesic (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 3-2 üstün tamamladı.
10. dakikada Fatih Karagümrüklü Bertolacci ceza sahası içinde topla buluştu ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
40. dakika Yeni Malatyaspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda, yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2.
Müsabakanın ilk yarısı 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor