Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Thiam, Naderi, Kappel, Poko (Dk. 83 Björkander), Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 78 Erhan Çelenk), Thaciano (Dk. 63 Paixao), Bamba
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 70 Burekovic), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 90 Atakan Çankaya), Obinna, Lourency (Dk. 46 Baku), Tijanic (Dk. 70 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Jahovic)
Goller: Dk. 26 Soner Aydoğdu (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 71 Kappel, Dk. 90+3 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45+5 Murat Akça, Dk. 90+4 Paixao (Altay), Dk. 68 Kahraman Demirtaş, Dk. 90 Arslanagic (Göztepe)
Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 59. dakikasında sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.
85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.
88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.
90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.
Kaynak: AA
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