Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet KısalDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 80 Azubuike), Cofie, Fajr, Henrique (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Gradel (Dk.

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