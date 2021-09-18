Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 83 Ufuk Akyol), Poli (Dk. 86 Hakan Özmert), Güray Vural, Fredy (Dk. 72 Crivelli), Mukairu (Dk. 83 Amilton), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Doğukan Sinik), Wright
Beşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, de Souza, Kenan Karaman (Dk. 46 Larin), Salih Uçan (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Mehmet Topal (Dk. 37 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk. 21 Pjanic), Gökhan Töre (Dk. 46 Ghezzal), Batshuayi
Goller: Dk. 42 Wright, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Rıdvan Yılmaz, Dk. 65 Batshuayi, Dk. 76 Ghezzal (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 14 Mehmet Topal, Dk. 66 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-2 yendi.
49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.
65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2.
76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: AA
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