Stat: Yeni Adana
Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, Balotelli (Dk. 82 Assombalonga), Ezeh (Dk. 54 Metehan Mimaroğlu), Svensson (Dk. 82 Tarık Çamdal), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 62 Castro), Deli, Rassoul
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Dokovic (Dk. 46 Alper Potuk), Boyd, Boldrin (Dk. 80 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 65 Umar), Baiano, Alberk Koç, Sabo (Dk. 46 Phiri) Yala
Goller: Dk. 33 Balotelli (Penaltıdan), Dk. 39 Vargas, Dk. 66 Bjarnason (Adana Demirspor), 53 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Dokovic, Dk. 31 Selim Ay, Dk. 73 Phiri, Dk. 81 Boyd (Çaykur Rizespor) Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.
Bu skorla Adana Demirspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.
53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin, sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşta topu ağlarla buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1.
54. dakikada Vargas'ın ara pasına hareketlenen Metehan Mimaroğlu'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'da kaldı.
66. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Simon Deli topu arka direğe indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bjarnason, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.
76. dakikada ceza sahası dışından Castro'nun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
90+3. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
Adana Demirspor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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