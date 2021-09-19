Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
Sarı kart: Dk. 41 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti.
42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda, top az farkla kornere çıktı.
45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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