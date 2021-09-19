45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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