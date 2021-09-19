Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Ponck), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 67 Berkay Özcan), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 67 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 67 Epureanu), Okaka (Dk. 87 Gulbrandsen)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Novak), Meyer (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 46 Valencia), Pelkas (Dk. 46 Rossi), Berisha (Dk. 62 Mesut Özil)

Goller: Dk. 16 Okaka, Dk. 90 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 83 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca, arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.