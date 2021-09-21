Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk.13 Selim Ay), Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han Topçu, Phiri, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Boldrin, Deniz Hümmet
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Naderi, Björkander, Kappel, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk, Thaciano, Bamba
Gol: Dk. 44 Björkander (Altay)
Sarı kart: Dk. 34 Thiam (Altay)
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Altay karşılaşmasının ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
6. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in sağ taraftan ortasında ön direkte Dabo'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
13. dakikada Baiano'nun sağ taraftan geri pasında araya giren Altaylı oyuncu Erhan Çelenk, ceza sahasına girdiği sırada oyuncunun sakatlandığını görünce takımı adına tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Centilmence davranış sonrası yeşil-mavili taraftarlar ve futbolcular, Erhan'ın alkışladı.
32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Thiam'ın bekletmeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada Phiri'nin yaklaşık 30 metre topu taşıdıktan sonra ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
39. dakikada Phiri'nin ceza sahası üzerine aşırtma pasında Bolasie'nin kontrol edip vuruşunda top, iyi yer tutan kaleci Lis'de kaldı.
44. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Erhan Çelenk'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Thiam'ın ön direkte aşırttığı topu, Björkander kafa ile filelere gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: AA
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