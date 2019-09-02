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Futbol: Süper Lig'de görünüm

11 saat önce

Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa- MKE Ankaragücü: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor- Galatasaray: 2-3

Konyaspor- Antalyaspor: 2-2

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0

Beşiktaş- Çaykur Rizespor: 1-1

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3

Puan durumu

Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ALANYASPOR3 3 0 0 8 3 5 9
2. FENERBAHÇE3 2 1 0 8 2 6 7
3. YUKATEL DENİZLİSPOR3 2 1 0 4 0 4 7
4. ÇAYKUR RİZESPOR3 2 1 0 4 2 2 7
5. TRABZONSPOR3 1 2 0 4 3 1 5
6. MKE ANKARAGÜCÜ3 1 2 0 2 1 1 5
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR3 1 1 1 5 3 2 4
8. BEŞİKTAŞ3 1 1 1 4 4 0 4
9. GALATASARAY3 1 1 1 4 5 -1 4
10. ANTALYASPOR3 1 1 1 3 4 -1 4
11. GAZİŞEHİR GAZİANTEP3 1 1 1 5 7 -2 4
12. BTCTURK YENİ MALATYASPOR3 1 0 2 6 5 1 3
13. KONYASPOR3 0 3 0 3 3 0 3
14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR3 1 0 2 3 6 -3 3
15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR3 0 1 2 3 5 -2 1
16. KASIMPAŞA3 0 1 2 2 6 -4 1
17. GÖZTEPE3 0 1 2 0 4 -4 1
18. GENÇLERBİRLİĞİ3 0 0 3 2 7 -5 0

Gelecek haftanın programı

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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