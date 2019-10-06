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Futbol: Süper Lig'de görünüm

43 dakika önce

Süper Lig'in 7. haftası oynanan dört karşılaşmayla sona erdi.

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Süper Lig'in 7. haftası oynanan dört karşılaşmayla sona erdi.

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Haftaya ligin tek yenilgisiz takımı olarak giren Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde namağlup takım kalmadı.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fenerbahçe- Antalyaspor: 0-1

Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Göztepe- İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği- Galatasaray: 0-0

Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü: 3-1

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor- Trabzonspor: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 7. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. AYTEMİZ ALANYASPOR7 4 2 1 13 8 5 14
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR7 3 3 1 12 7 5 12
3. TRABZONSPOR7 3 3 1 13 9 4 12
4. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7 3 3 1 10 6 4 12
5. FENERBAHÇE7 3 2 2 11 7 4 11
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR7 3 2 2 12 9 3 11
7. ANTALYASPOR7 3 2 2 9 9 0 11
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7 3 2 2 12 13 -1 11
9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR7 3 1 3 16 10 6 10
10. GALATASARAY7 2 4 1 6 6 0 10
11. GÖZTEPE7 2 3 2 6 5 1 9
12. BEŞİKTAŞ7 2 2 3 10 12 -2 8
13. YUKATEL DENİZLİSPOR7 2 2 3 6 8 -2 8
14. ÇAYKUR RİZESPOR7 2 2 3 6 11 -5 8
15. MKE ANKARAGÜCÜ7 2 2 3 6 11 -5 8
16. KASIMPAŞA7 2 1 4 7 11 -4 7
17. GENÇLERBİRLİĞİ7 0 3 4 6 12 -6 3
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7 0 3 4 7 14 -7 3

8. hafta programı

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaların programı şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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