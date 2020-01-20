Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Ligin 18. haftasının kapanış maçında, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karadeniz temsilcisi, başkent ekibini 2-0 yenerek evine puansız gönderdi.
Ligde haftanın önemli maçında lider Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da zirve mücadelesi veren Beşiktaş'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0, Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla geçerek sezonun en farklı galibiyetini elde etti.
Ligin 18. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2
Antalyaspor-Göztepe: 0-3
Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0
Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 2-0
Puan durumu
Ligin 18. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|18
|12
|4
|2
|37
|17
|20
|40
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|18
|10
|6
|2
|36
|18
|18
|36
|3.
|TRABZONSPOR
|18
|10
|5
|3
|41
|19
|22
|35
|4.
|FENERBAHÇE
|18
|10
|4
|4
|36
|21
|15
|34
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|18
|9
|5
|4
|36
|17
|19
|32
|6.
|GALATASARAY
|18
|8
|6
|4
|25
|16
|9
|30
|7.
|BEŞİKTAŞ
|18
|9
|3
|6
|28
|24
|4
|30
|8.
|GÖZTEPE
|18
|7
|5
|6
|22
|20
|2
|26
|9.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|18
|6
|6
|6
|33
|26
|7
|24
|10.
|GAZİANTEP FK
|18
|6
|6
|6
|26
|30
|-4
|24
|11.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|18
|7
|2
|9
|19
|27
|-8
|23
|12.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|4
|6
|8
|28
|34
|-6
|18
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|18
|4
|6
|8
|16
|24
|-8
|18
|15.
|KASIMPAŞA
|18
|4
|3
|11
|26
|40
|-14
|15
|16.
|ANTALYASPOR
|18
|3
|5
|10
|15
|36
|-21
|14
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|2
|6
|10
|15
|35
|-20
|12
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|18
|2
|4
|12
|17
|47
|-30
|10
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)