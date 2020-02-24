Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 23. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 ile geçti.
Haftaya maç eksiğiyle lider giren Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi maçta ise Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Sonuçlar
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 2-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
24. haftanın programı
Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)