Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 23. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 ile geçti.

Haftaya maç eksiğiyle lider giren Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi maçta ise Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Sonuçlar

Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-2

Göztepe-Gaziantep FK: 1-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 2-0

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23 13 7 3 43 23 20 46 2. TRABZONSPOR 22 13 6 3 49 23 26 45 3. GALATASARAY 23 13 6 4 39 18 21 45 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 13 6 4 42 26 16 45 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 23 11 6 6 41 22 19 39 6. FENERBAHÇE 23 11 5 7 42 29 13 38 7. BEŞİKTAŞ 23 11 4 8 36 30 6 37 8. GÖZTEPE 22 9 7 6 29 24 5 34 9. GAZİANTEP FK 23 8 7 8 34 36 -2 31 10. GENÇLERBİRLİĞİ 23 7 6 10 32 39 -7 27 11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 23 6 7 10 25 40 -15 25 12. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 22 6 6 10 35 32 3 24 13. YUKATEL DENİZLİSPOR 23 6 6 11 21 32 -11 24 14. ÇAYKUR RİZESPOR 22 7 3 12 22 34 -12 24 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 4 9 10 19 32 -13 21 16. MKE ANKARAGÜCÜ 23 4 8 11 20 39 -19 20 17. KASIMPAŞA 23 5 4 14 31 49 -18 19 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 23 3 7 13 24 56 -32 16

24. haftanın programı

Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)