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Futbol: Süper Lig'de görünüm

7 saat önce

Süper Lig'de 26. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

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Süper Lig'de 26. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 26. hafta maçları seyircisiz oynandı. Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 53'e çıkardı ve haftayı averajla lider bitirdi. Aynı puana sahip Medipol Başakşehir ise ikinci sırada yer aldı.

Derbi maçta Beşiktaş ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray ise haftayı 50 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Göztepe: 2-0

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor: 2-1

Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği: 1-0

Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK: 1-0

İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Puan durumu

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. TRABZONSPOR26 15 8 3 59 28 31 53
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR26 15 8 3 50 25 25 53
3. GALATASARAY26 14 8 4 44 20 24 50
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR26 14 7 5 47 29 18 49
5. BEŞİKTAŞ26 13 5 8 40 32 8 44
6. AYTEMİZ ALANYASPOR26 12 7 7 44 25 19 43
7. FENERBAHÇE26 11 7 8 46 34 12 40
8. GÖZTEPE25 9 7 9 29 30 -1 34
9. GAZİANTEP FK26 8 8 10 36 41 -5 32
10. YUKATEL DENİZLİSPOR26 8 7 11 26 34 -8 31
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR26 7 9 10 29 43 -14 30
12. GENÇLERBİRLİĞİ26 7 7 12 33 44 -11 28
13. KASIMPAŞA26 7 5 14 38 50 -12 26
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26 5 11 10 21 33 -12 26
15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR26 6 7 13 38 40 -2 25
16. ÇAYKUR RİZESPOR25 7 4 14 26 42 -16 25
17. MKE ANKARAGÜCÜ26 5 8 13 23 45 -22 23
18. HES KABLO KAYSERİSPOR26 5 7 14 28 62 -34 22

27. hafta programı

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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