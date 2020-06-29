Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de haftanın önemli maçında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir , puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

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