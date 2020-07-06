Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 30. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Süper Lig'de 30. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.

Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor- Gaziantep FK: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor: 1-4

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0

İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-3

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1

Puan durumu

Ligde 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR30 18 9 3 57 27 30 63
2. TRABZONSPOR30 17 10 3 68 33 35 61
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR30 15 9 6 50 33 17 54
4. GALATASARAY30 14 10 6 49 29 20 52
5. BEŞİKTAŞ30 15 5 10 50 38 12 50
6. FENERBAHÇE30 14 7 9 53 40 13 49
7. AYTEMİZ ALANYASPOR30 13 9 8 53 33 20 48
8. GÖZTEPE30 10 8 12 37 40 -3 38
9. GAZİANTEP FK30 9 11 10 42 46 -4 38
10. FRAPORT TAV ANTALYASPOR30 9 10 11 35 48 -13 37
11. KASIMPAŞA30 10 6 14 44 51 -7 36
12. GENÇLERBİRLİĞİ30 8 8 14 35 49 -14 32
13. YUKATEL DENİZLİSPOR30 8 8 14 29 43 -14 32
14. HES KABLO KAYSERİSPOR30 8 7 15 36 65 -29 31
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR30 6 12 12 25 40 -15 30
16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR30 7 8 15 43 46 -3 29
17. ÇAYKUR RİZESPOR30 8 5 17 31 50 -19 29
18. MKE ANKARAGÜCÜ30 5 10 15 27 53 -26 25

31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Başakşehir, Hes Kablo, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:47 Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış 17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:52 ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
18:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]