Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor- Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Fatih Karagümrük- Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1

Galatasaray- Gaziantep FK: 3-1

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor- Kasımpaşa: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor- Gençlerbirliği: 2-0

Trabzonspor- Beşiktaş: 1-3

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

Puan durumu

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P 1 GÖZTEPE 1 1 0 0 5 1 4 3 2 FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 0 3 3 3 BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 1 2 3 4 GALATASARAY 1 1 0 0 3 1 2 3 5 ALANYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 6 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 7 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3 9 FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3 10 HES KABLO KAYSERİSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 11 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 KASIMPAŞA 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 TRABZONSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0 17 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 18 GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0 21 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0 2. hafta programı Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle: 18 Eylül Cuma: 20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) 19 Eylül Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) 16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) 19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) 20 Eylül Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) 19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) 21 Eylül Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu