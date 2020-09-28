Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Puan durumu

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1FATİH KARAGÜMRÜK32107257
2AYTEMİZ ALANYASPOR32105147
3GALATASARAY32105147
4FRAPORT TAV ANTALYASPOR32104137
5ATAKAŞ HATAYSPOR32103037
6BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32016426
7GÖZTEPE31208445
8FENERBAHÇE31202115
9İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR21104134
10TRABZONSPOR31114404
11BEŞİKTAŞ311156-14
12DEMİR GRUP SİVASSPOR311123-14
13KASIMPAŞA31022203
14HES KABLO KAYSERİSPOR310225-33
15GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ302157-22
16MKE ANKARAGÜCÜ201112-11
17GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
18ÇAYKUR RİZESPOR301225-31
19YENİ MALATYASPOR301227-51
20YUKATEL DENİZLİSPOR301216-51
21MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 300306-60

4. haftanın programı

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:17 - Kaynak: AA

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