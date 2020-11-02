Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Atakaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.
Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0
Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|FENERBAHÇE
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|6
|17
|2
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|13
|16
|3
|GALATASARAY
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|4
|13
|4
|FATİH KARAGÜMRÜK
|7
|3
|2
|2
|14
|8
|6
|11
|5
|ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|2
|11
|6
|KASIMPAŞA
|7
|3
|2
|2
|8
|6
|2
|11
|7
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|1
|10
|8
|BEŞİKTAŞ
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|0
|10
|9
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|7
|1
|5
|1
|9
|10
|-1
|8
|10
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|8
|11
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|10
|-3
|8
|12
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|5
|2
|2
|1
|4
|7
|-3
|8
|13
|YENİ MALATYASPOR
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|-4
|8
|14
|GÖZTEPE
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|3
|7
|15
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|6
|2
|1
|3
|8
|11
|-3
|7
|16
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|5
|1
|6
|17
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|6
|2
|0
|4
|4
|9
|-5
|6
|18
|GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|-3
|5
|19
|TRABZONSPOR
|7
|1
|2
|4
|9
|14
|-5
|5
|20
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|-5
|5
|21
|MKE ANKARAGÜCÜ
|5
|0
|1
|4
|4
|9
|-5
|1
8. hafta
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor