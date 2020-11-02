Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 7. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Atakaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.

Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

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