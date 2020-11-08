Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 8. haftası oynanan 5 maçla tamamlandı.

Haftaya lider başlayan Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilirken, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor averajla liderliğe yükseldi.

Çaykur Rizespor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 8. haftanın sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 1-1

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-2

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

Süper Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

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