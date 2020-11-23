Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.
Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: 2-2
İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa: 2-1
Yukatel Denizlispor- Gaziantep FK: 0-1
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Göztepe- MKE Ankaragücü: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2
Yeni Malatyaspor (Bay)
Puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|15
|20
|2.FENERBAHÇE
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|8
|20
|3.GALATASARAY
|9
|5
|2
|2
|12
|7
|5
|17
|4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|2
|14
|5.FATİH KARAGÜMRÜK
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|6
|13
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|1
|13
|7.BEŞİKTAŞ
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|4
|12
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|2
|12
|10.KASIMPAŞA
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|1
|12
|11.ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|12.GÖZTEPE
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|5
|11
|13.YENİ MALATYASPOR
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|15.TRABZONSPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|18. HES KABLO KAYSERİSPOR
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|-7
|2
10. hafta
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Atakaş Hatayspor (Bay)
- Kaynak: AA
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