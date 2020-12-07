Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

07.12.2020 22:45
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.

Sonuçlar

Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş- Kasımpaşa: 3-0

Göztepe- Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 3-0

Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor- MKE Ankaragücü: 1-0

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Puan durumu

Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR107212051523
2.GALATASARAY117221971223
3.FENERBAHÇE117222213923
4.BEŞİKTAŞ106132017319
5.FATİH KARAGÜMRÜK114521912717
6.GÖZTEPE103611610615
7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10433127515
8.GAZİANTEP FK103611513215
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR114341716115
10.KASIMPAŞA114341313015
11.YENİ MALATYASPOR103431113-213
12.TRABZONSPOR113441316-313
13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR113441216-413
14.ÇAYKUR RİZESPOR103341316-312
15.ATAKAŞ HATAYSPOR8332712-512
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR10244912-310
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR102351117-69
18. HES KABLO KAYSERİSPOR10235612-69
19.GENÇLERBİRLİĞİ10226817-98
20.YUKATEL DENİZLİSPOR10136818-106
21.MKE ANKARAGÜCÜ9027716-92

Gelecek haftanın programı

Ligin 12. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

11 Aralık Cuma:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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