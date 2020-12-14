Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

14.12.2020 21:17
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de tamamlanan 12. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de tamamlanan 12. haftanın ardından Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Zirvenin yakın takipçilerinden Galatasaray bay geçtiği haftayı 2. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 12. haftada puan alamadı.

Sonuçlar:

Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 3-2

Atakaş Hatayspor- Fatih Karagümrük: 3-1

Hes Kablo Kayserispor- Trabzonspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-2

MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor: 4-3

Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor: 0-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gençlerbirliği: 0-1

Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Puan durumu

Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR128222271526
2.GALATASARAY117221971223
3.FENERBAHÇE127232216623
4.BEŞİKTAŞ116142119219
5.GÖZTEPE124621913618
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ114611714318
7.KASIMPAŞA125341615118
8.ATAKAŞ HATAYSPOR105321313018
9.FATİH KARAGÜMRÜK124532015517
10.YENİ MALATYASPOR114431413116
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR114341511415
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR124351818015
13.ÇAYKUR RİZESPOR114341618-215
14.TRABZONSPOR123541316-314
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR123541216-414
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR11254912-311
17.GENÇLERBİRLİĞİ11326917-811
18. HES KABLO KAYSERİSPOR11245612-610
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR122371121-109
20.YUKATEL DENİZLİSPOR111371021-116
21.MKE ANKARAGÜCÜ101271119-85

Gelecek haftanın programı

Ligin 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak Baba-oğul 20 gün arayla koronavirüse yenildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım         
21:28
Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin         
20:22
Fatih Karagümrük, İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etti Fatih Karagümrük, İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etti         
20:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız         
19:39
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 21:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei