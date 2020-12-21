Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.

Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.

Sonuçlar

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Puan durumu

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 8 2 3 22 8 14 26 2.GALATASARAY A.Ş. 12 7 2 3 20 9 11 23 3.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 2 4 23 19 4 23 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 7 1 4 25 19 6 22 5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 5 6 1 20 15 5 21 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 6 3 3 14 15 -1 21 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 13 5 5 3 22 16 6 20 8.YENİ MALATYASPOR 12 5 4 3 16 13 3 19 9.GÖZTEPE A.Ş. 13 4 6 3 19 14 5 18 10.KASIMPAŞA A.Ş. 13 5 3 5 16 17 -1 18 11.TRABZONSPOR A.Ş. 13 4 5 4 15 17 -2 17 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 13 4 5 4 14 16 -2 17 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 4 3 5 15 12 3 15 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 4 3 5 18 18 0 15 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 4 3 5 17 20 -3 15 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 3 5 4 10 12 -2 14 17.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 3 6 10 18 -8 12 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 12 2 4 6 6 14 -8 10 19.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 14 20 -6 9 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 2 3 7 11 21 -10 9 21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13 2 3 8 11 25 -14 9 14. haftanın programı Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk) 19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) 23 Aralık Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker) 24 Aralık Perşembe: 16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül) 16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman) 19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi) Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

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