Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın haftayı lider tamamlamayı başardı.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 ile geçti.
Zirve yarışındaki diğer ekiplerden Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1, Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor- Trabzonspor: 0-1
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Kasımpaşa- Gaziantep FK: 0-4
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1
Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 3-1
Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor: 1-2
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
Puan durumu
Ligde 14. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|14
|27
|2.GALATASARAY A.Ş.
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|7
|26
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|7
|25
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|9
|24
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|-2
|21
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|6
|20
|8.YENİ MALATYASPOR
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|3
|20
|9.TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|-1
|20
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|4
|18
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|3
|18
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|-2
|18
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|-5
|18
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|0
|17
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|-3
|17
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|-3
|15
|17.YUKATEL DENİZLİSPOR
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|-9
|12
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|-10
|12
|19. HES KABLO KAYSERİSPOR
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|-9
|10
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|2
|3
|8
|14
|21
|-7
|9
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|-15
|9
15. haftanın programı
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe- Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
Bay: Fenerbahçe
Kaynak: AA
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