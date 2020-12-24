Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

24.12.2020 22:39
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın haftayı lider tamamlamayı başardı.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 ile geçti.

Zirve yarışındaki diğer ekiplerden Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1, Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor- Trabzonspor: 0-1

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

Kasımpaşa- Gaziantep FK: 0-4

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1

Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 3-1

Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

Puan durumu

Ligde 14. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR148332391427
2.GALATASARAY A.Ş.1382323101326
3.FENERBAHÇE A.Ş.148242720726
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.138142619725
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.136612415924
6.ATAKAŞ HATAYSPOR136341416-221
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
8.YENİ MALATYASPOR135531714320
9.TRABZONSPOR A.Ş.145541617-120
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR135351713418
11.GÖZTEPE A.Ş.144642017318
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135351921-218
13.KASIMPAŞA A.Ş.145361621-518
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR134541313017
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR144551518-317
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK134361922-315
17.YUKATEL DENİZLİSPOR133371322-912
18.GENÇLERBİRLİĞİ133371121-1012
19. HES KABLO KAYSERİSPOR13247716-910
20.MKE ANKARAGÜCÜ132381421-79
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR142391227-159

15. haftanın programı

26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe- Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

Bay: Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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