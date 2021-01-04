Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi.

Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Puan durumu

Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

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