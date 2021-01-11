Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında deplasman ekipleri 3'er puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0, Kasımpaşa da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 18. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK: 2-1

Hes Kablo Kayserispor- Yeni Malatyaspor: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Galatasaray- Gençlerbirliği: 6-0

Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Not: Trabzonspor, 18. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 17 11 2 4 39 21 18 35 2.FENERBAHÇE 17 11 2 4 35 21 14 35 3.GALATASARAY 17 10 3 4 34 14 20 33 4.GAZİANTEP FK 17 8 7 2 31 19 12 31 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 9 3 6 29 16 13 30 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 8 4 5 25 22 3 28 7.TRABZONSPOR 17 7 5 5 19 20 -1 26 8.FATİH KARAGÜMRÜK 17 6 6 5 27 23 4 24 9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 18 6 6 6 19 25 -6 24 10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 6 4 7 24 21 3 22 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 5 7 5 19 21 -2 22 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 6 4 7 24 28 -4 22 13.KASIMPAŞA 17 6 4 7 20 27 -7 22 14.YENİ MALATYASPOR 17 5 6 6 21 23 -2 21 15.ÇAYKUR RİZESPOR 17 5 6 6 22 30 -8 21 16.GÖZTEPE 17 4 7 6 21 20 1 19 17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 5 4 8 18 31 -13 19 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 17 4 4 9 11 21 -10 16 19.MKE ANKARAGÜCÜ 17 4 3 10 20 27 -7 15 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 17 3 5 9 17 28 -11 14 21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 3 4 11 16 33 -17 13 19. hafta programı Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 15 Ocak Cuma: 19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman) 16 Ocak Cumartesi: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı) 16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon) 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) 17 Ocak Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk) 16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya) 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) 18 Ocak Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) Not: Aytemiz Alanyaspor, 19. haftayı bay geçecek.

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