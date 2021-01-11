Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

11.01.2021 22:01
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında deplasman ekipleri 3'er puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0, Kasımpaşa da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 18. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK: 2-1

Hes Kablo Kayserispor- Yeni Malatyaspor: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Galatasaray- Gençlerbirliği: 6-0

Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Not: Trabzonspor, 18. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ17112439211835
2.FENERBAHÇE17112435211435
3.GALATASARAY17103434142033
4.GAZİANTEP FK1787231191231
5.AYTEMİZ ALANYASPOR1893629161330
6.ATAKAŞ HATAYSPOR178452522328
7.TRABZONSPOR177551920-126
8.FATİH KARAGÜMRÜK176652723424
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR186661925-624
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR176472421322
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR175751921-222
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR176472428-422
13.KASIMPAŞA176472027-722
14.YENİ MALATYASPOR175662123-221
15.ÇAYKUR RİZESPOR175662230-821
16.GÖZTEPE174762120119
17.GENÇLERBİRLİĞİ175481831-1319
18. HES KABLO KAYSERİSPOR174491121-1016
19.MKE ANKARAGÜCÜ1743102027-715
20.YUKATEL DENİZLİSPOR173591728-1114
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1834111633-1713

19. hafta programı

Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

15 Ocak Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Not: Aytemiz Alanyaspor, 19. haftayı bay geçecek.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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