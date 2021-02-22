Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 26. haftası tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, puanını 54'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Haftayı maç yapmadan (bay) geçen Beşiktaş 51 puanla ikinci sırada bulunurken, konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı.
Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor ise 48 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 0-1
Kasımpaşa- Fatih Karagümrük: 3-2
Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: 1-3
Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Göztepe: 0-1
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GALATASARAY
|25
|17
|3
|5
|50
|19
|54
|2.BEŞİKTAŞ
|24
|16
|3
|5
|53
|26
|51
|3.FENERBAHÇE
|25
|16
|3
|6
|47
|27
|51
|4.TRABZONSPOR
|25
|14
|6
|5
|32
|24
|48
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|12
|6
|7
|40
|24
|42
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|25
|12
|6
|7
|42
|30
|42
|7.GAZİANTEP
|25
|10
|9
|6
|37
|29
|39
|8.FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|10
|7
|8
|39
|34
|37
|9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|25
|7
|12
|6
|24
|29
|33
|10.GÖZTEPE
|25
|8
|8
|9
|35
|31
|32
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|7
|10
|7
|28
|29
|31
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|24
|8
|6
|10
|32
|30
|30
|13.YENİ MALATYASPOR
|25
|7
|9
|9
|32
|34
|30
|14.KASIMPAŞA
|25
|8
|5
|12
|29
|40
|29
|15.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|6
|9
|10
|30
|42
|27
|16. HES KABLO KAYSERİSPOR
|25
|6
|7
|12
|17
|30
|25
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|25
|6
|7
|12
|24
|39
|25
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|25
|6
|6
|13
|28
|44
|24
|19.YUKATEL DENİZLİSPOR
|25
|5
|6
|14
|23
|43
|21
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|5
|5
|14
|27
|40
|20
|21.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|5
|5
|14
|20
|45
|20
27. hafta programı
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Şubat Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)
27 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
28 Şubat Pazar:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
Kaynak: AA
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