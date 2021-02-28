Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

28.02.2021 22:09
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftası, iki maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 27. haftası, iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Göztepe ise Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Süper Lig'de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 57'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Evinde Yukatel Denizlispor'a 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü sırada bulunuyor. Ligde 10 maç sonra mağlubiyetle sahadan ayrılan Trabzonspor ise dördüncü sırada yer alıyor.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep: 0-0

Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: 3-0

Fatih Karagümrük- Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor- MKE Ankaragücü: 4-1

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Göztepe-Kasımpaşa: 1-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1

Puan durumu

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMYAP
1.GALATASARAY 261835521957
2.BEŞİKTAŞ 251735562654
3.FENERBAHÇE 261736482754
4.TRABZONSPOR 261466322548
5.ATAKAŞ HATAYSPOR261367463145
6.AYTEMİZ ALANYASPOR261268402642
7.GAZİANTEP 2610106372940
8.FATİH KARAGÜMRÜK 261178413440
9.GÖZTEPE 26989363135
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR267136242934
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR257117282932
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR258710323031
13.YENİ MALATYASPOR267109333531
14.KASIMPAŞA 268513294129
15.ÇAYKUR RİZESPOR 2661010304228
16. HES KABLO KAYSERİSPOR256712173025
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR266713284425
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR266713244125
19.YUKATEL DENİZLİSPOR265615234621
20.GENÇLERBİRLİĞİ255614214621
21.MKE ANKARAGÜCÜ255515284420

28. hafta programı

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Mart Salı:

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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