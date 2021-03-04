Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 28. haftası oynanan üç maçla tamamlandı.

Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe üçüncü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 berabere bitti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray, 57 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Dış sahada Yeni Malatyaspor'a 1-0 üstünlük kuran ve Galatasaray ile puanını eşitleyen Beşiktaş, ikinci sıradaki yerini korudu.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Gaziantep-Gençlerbirliği: 2-1

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 2-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-2

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIM O G B M A Y P 1.GALATASARAY 27 18 3 6 53 21 57 2.BEŞİKTAŞ 26 18 3 5 57 26 57 3.FENERBAHÇE 27 17 4 6 49 28 55 4.TRABZONSPOR 27 15 6 6 34 26 51 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 13 7 7 47 32 46 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 12 7 8 41 27 43 7.GAZİANTEP 27 11 10 6 39 30 43 8.FATİH KARAGÜMRÜK 27 11 8 8 43 36 41 9.GÖZTEPE 27 9 9 9 37 32 36 10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 27 7 14 6 25 30 35 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 7 12 7 29 30 33 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 8 8 10 33 31 32 13.YENİ MALATYASPOR 27 7 10 10 33 36 31 14.KASIMPAŞA 27 8 5 14 30 43 29 15.HES KABLO KAYSERİSPOR 26 7 7 12 19 31 28 16.ÇAYKUR RİZESPOR 27 6 10 11 31 44 28 17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 27 6 8 13 29 45 26 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 27 6 8 13 26 43 26 19.MKE ANKARAGÜCÜ 26 6 5 15 30 45 23 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 26 5 6 15 23 46 21 21.GENÇLERBİRLİĞİ 26 5 6 15 22 48 21 29. hafta programı Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle: 6 Mart Cumartesi: 16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk) 19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park) 7 Mart Pazar: 13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman) 16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserisopr (Antakya Atatürk) 19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom) 8 Mart Pazartesi: 16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya) 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

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