Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

04.03.2021 21:57
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftası oynanan üç maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 28. haftası oynanan üç maçla tamamlandı.

Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe üçüncü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 berabere bitti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray, 57 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Dış sahada Yeni Malatyaspor'a 1-0 üstünlük kuran ve Galatasaray ile puanını eşitleyen Beşiktaş, ikinci sıradaki yerini korudu.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Gaziantep-Gençlerbirliği: 2-1

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 2-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-2

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIMOGBMAYP
1.GALATASARAY 271836532157
2.BEŞİKTAŞ 261835572657
3.FENERBAHÇE 271746492855
4.TRABZONSPOR 271566342651
5.ATAKAŞ HATAYSPOR271377473246
6.AYTEMİZ ALANYASPOR271278412743
7.GAZİANTEP 2711106393043
8.FATİH KARAGÜMRÜK 271188433641
9.GÖZTEPE 27999373236
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR277146253035
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR267127293033
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR268810333132
13.YENİ MALATYASPOR2771010333631
14.KASIMPAŞA 278514304329
15.HES KABLO KAYSERİSPOR267712193128
16.ÇAYKUR RİZESPOR 2761011314428
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 276813294526
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR276813264326
19.MKE ANKARAGÜCÜ266515304523
20.YUKATEL DENİZLİSPOR265615234621
21.GENÇLERBİRLİĞİ265615224821

29. hafta programı

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

6 Mart Cumartesi:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserisopr (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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