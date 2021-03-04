Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 28. haftası oynanan üç maçla tamamlandı.
Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe üçüncü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 berabere bitti.
Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray, 57 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Dış sahada Yeni Malatyaspor'a 1-0 üstünlük kuran ve Galatasaray ile puanını eşitleyen Beşiktaş, ikinci sıradaki yerini korudu.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Gaziantep-Gençlerbirliği: 2-1
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 2-2
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-1
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-2
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GALATASARAY
|27
|18
|3
|6
|53
|21
|57
|2.BEŞİKTAŞ
|26
|18
|3
|5
|57
|26
|57
|3.FENERBAHÇE
|27
|17
|4
|6
|49
|28
|55
|4.TRABZONSPOR
|27
|15
|6
|6
|34
|26
|51
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|13
|7
|7
|47
|32
|46
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|27
|12
|7
|8
|41
|27
|43
|7.GAZİANTEP
|27
|11
|10
|6
|39
|30
|43
|8.FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|11
|8
|8
|43
|36
|41
|9.GÖZTEPE
|27
|9
|9
|9
|37
|32
|36
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|27
|7
|14
|6
|25
|30
|35
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|7
|12
|7
|29
|30
|33
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|8
|8
|10
|33
|31
|32
|13.YENİ MALATYASPOR
|27
|7
|10
|10
|33
|36
|31
|14.KASIMPAŞA
|27
|8
|5
|14
|30
|43
|29
|15.HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|7
|7
|12
|19
|31
|28
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|28
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|27
|6
|8
|13
|29
|45
|26
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|27
|6
|8
|13
|26
|43
|26
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|6
|5
|15
|30
|45
|23
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|5
|6
|15
|23
|46
|21
|21.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|5
|6
|15
|22
|48
|21
29. hafta programı
Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
6 Mart Cumartesi:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Gaziantep (Vodafone Park)
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserisopr (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
8 Mart Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)
Kaynak: AA
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