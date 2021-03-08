Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 29. haftası 4 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ise konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 üstünlük kurdu.

Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor- Yeni Malatyaspor: 3-2

Beşiktaş-Gaziantep: 2-1

Fatih Karagümrük- MKE Ankaragücü: 0-1

Atakaş Hatayspor- Hes Kablo Kayserispor: 1-3

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-1

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

Puan durumu

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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