Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

21.03.2021 21:21
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de 31. hafta sona erdi.

Süper Lig'de 31. hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı.

Günün diğer maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Bu karşılaşmanın ardından Erzurum temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Orta sıralara tırmanmak isteyen İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği sezonun iyi takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Medipol Başakşehir ise deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 30 puana ulaşarak küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.

Haftanın dikkati çeken bir diğer karşılaşması ise zirve yarışındaki Galatasaray ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor arasında oynandı. Müsabakayı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, derbi haftasını iyi değerlendiremedi. Bu sonuçla Galatasaray, bir maçı fazla olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü.

Sonuçlar

Ligde 31. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 2-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-1

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR 0 G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ29204563303364
2. GALATASARAY30194761273461
3. FENERBAHÇE30185754312359
4. TRABZONSPOR3016773930955
5. AYTEMİZ ALANYASPOR30147948291949
6. GAZİANTEP301211744341047
7. ATAKAŞ HATAYSPOR29137948361246
8. FATİH KARAGÜMRÜK30128104638844
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR2991373735240
10. GÖZTEPE30109114341239
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR3081572936-739
12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2999113535036
13. ÇAYKUR RİZESPOR29810113647-1134
14. YENİ MALATYASPOR 29711113741-432
15. KASIMPAŞA3087153347-1431
16. HES KABLO KAYSERİSPOR2987142238-1631
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR3079143248-1630
18. MKE ANKARAGÜCÜ2985163549-1429
19. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3069152849-2127
20. GENÇLERBİRLİĞİ 2976162651-2527
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2967162650-2425

32. haftanın programı

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


Son Dakika

Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi Sebze yüklü tırın devrildiği kazada baba oğul hayatını kaybetti Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Sezonun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı         
21:16
Ordu'da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Ordu'da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti         
21:04
Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz         
20:38
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti         
20:25
Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
20:05
Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü         
19:34
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı         
19:13
Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı         
18:46
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım         
17:54
Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı         
17:50
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı         
14:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 21:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei