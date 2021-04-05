Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

05.04.2021 21:27
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanan tek mücadeleyle sona erdi.

Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanan tek mücadeleyle sona erdi.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, bu yenilgiye rağmen haftayı lider tamamladı.

Zirve takipçisi Galatasaray ise Atakaş Hatayspor deplasmanında 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadı.

Liderlik yolunda alınan bu sonuçlarından ardından Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği haftayı galip tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

Sonuçlar

Ligde 32. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-1

Çaykur Rizespor- Fatih Karagümrük: 0-0

Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İttifak Holding Konyaspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir- Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor- Gençlerbirliği: 1-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.30204663313264
2.FENERBAHÇE A.Ş.31195755312462
3.GALATASARAY A.Ş.31194861303161
4.TRABZONSPOR A.Ş.3116873930956
5.AYTEMİZ ALANYASPOR311471049311849
6.ATAKAŞ HATAYSPOR30147951361549
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.301211744341047
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.31129104638845
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR3091473735241
10.GÖZTEPE A.Ş.311010114442240
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR30109113736139
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3181582937-839
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.30811113647-1135
14.KASIMPAŞA A.Ş.3197153447-1334
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3189143549-1433
16.YENİ MALATYASPOR30711123844-632
17.MKE ANKARAGÜCÜ3095163649-1332
18. HES KABLO KAYSERİSPOR3088142339-1632
19.GENÇLERBİRLİĞİ3086162852-2430
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3169162951-2227
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3067172651-2525

33. haftanın programı

Süper Lig'de 33. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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